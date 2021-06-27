В Донецкой области полицейские обнаружили в такси около 300 пакетиков с наркотиками

В Покровском районе Донецкой области правоохрантели обнаружили в автомобиле такси партию наркотиков, сообщает пресс-служба полиции области.

"Во время несения службы наряд отдела реагирования патрульной полиции Покровского районного управления полиции остановили такси с нарушением ПДД. В машине, кроме водителя, находились двое несовершеннолетних пассажиров. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили на заднем сиденье сумку, в которой находилось около 300 пакетиков с наркотическим веществом", - указывается в сообщении.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла пакетики с наркотиками. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в особо крупном размере) УК Украины.