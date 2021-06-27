В Житомирской области директора коммунального предприятия задержали при получении 350 тыс. грн "отката"

Оперативники управления стратегических расследований в Житомирской области совместно с правоохранителями разоблачили чиновника при получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Установлено, что за заключение договора поставки товара, а также быстрое и беспрепятственное проведение соответствующих расчетов предприниматель должен был предоставить руководителю коммунального предприятия 350 тыс. грн "отката", - указывается в сообщении.

В пятницу, 25 июня, полицейские задокументировали факт получения второй части неправомерной выгоды в сумме 175 тыс. грн. Ранее, в марте этого года, было задокументировано получение аналогичной суммы - первого транша.

Решается вопрос о задержании директора коммунального предприятия в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщения ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.