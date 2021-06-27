В Киевской области из-за непогоды прорвало дамбы

В Киевской области, в с. Лышня в результате непогоды прорвало дамбы, были размыты подъездные пути, порывами ветра поломало деревья, сообщает Бышевская территориальная громада в соцсети Facebook.

Отмечается, что на месте происшествия уже началась ликвидация последствий непогоды.

"Трактором были очищены русла для схода воды. Сломанные деревья были убраны. Движение транспорта возобновлено. На месте работает газовая служба, проводит детальное обследование газопровода", - указывается в сообщении.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, что усложняется большим количеством воды, которая до сих пор сходит и не дает возможность обследовать участки порыва и определить объем дальнейших работ.