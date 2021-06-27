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00:23 27.06.2021

СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который пытался вывезти из Украины товары для военно-промышленного комплекса РФ

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СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который пытался вывезти из Украины товары для военно-промышленного комплекса РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла противоправную деятельность гражданина Украины, который был завербован российскими спецслужбами и пытался наладить канал вывоза из Украины в РФ критически необходимых для российского военно-промышленного комплекса электронных изделий.
"Установлено, что житель Ровно был завербован во время пребывания в РФ. По заданию куратора злоумышленник совершил поиск и приобрел ряд электронных изделий военного назначения, применяемых в изготовлении вооружения и военной техники, в т.ч. ракетных носителей. Затем завербованный агент имел задание переправить изделия в Российскую Федерацию. В случае успешной реализации замысла, иностранной стороной планировалось наладить постоянный канал перемещения в страну-агрессора товаров военного назначения и двойного использования", - сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли товары критического импорта, которые были подготовлены агентом российских спецслужб для вывоза из Украины.
Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия. В настоящее время злоумышленник дает обличительные показания и способствует досудебному расследованию.

Теги: #сбу #украина #впк #контрабанда
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