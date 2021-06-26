Спасатели погасили пожар в магазинах хозтоваров на рынке в Чугуеве

В субботу в Чугуеве Харьковской области на рынке произошел пожар

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании в двух торговых павильонах, где расположены магазины хозтоваров, поступило в 15:40.

"К месту вызова немедленно прибыли 12 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах... На тот момент площадь, охваченная огнем, составила около 600 кв.м. Горели 2 магазина с подсобными помещениями", - говорится в сообщении.

Существовала угроза распространения огня на рядом расположенные магазины и жилые дома. Но благодаря оперативным действиям пожарных, удалось спасти 11 магазинов, 2 частных жилых дома и 20 гаражей, которые располагались рядом.

В 17:15 огонь был локализован, в 18:39 окончательно ликвидирован.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.