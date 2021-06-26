События

20:00 26.06.2021

Спасатели погасили пожар в магазинах хозтоваров на рынке в Чугуеве

1 мин читать

В субботу в Чугуеве Харьковской области на рынке произошел пожар
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании в двух торговых павильонах, где расположены магазины хозтоваров, поступило в 15:40.
"К месту вызова немедленно прибыли 12 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах... На тот момент площадь, охваченная огнем, составила около 600 кв.м. Горели 2 магазина с подсобными помещениями", - говорится в сообщении.
Существовала угроза распространения огня на рядом расположенные магазины и жилые дома. Но благодаря оперативным действиям пожарных, удалось спасти 11 магазинов, 2 частных жилых дома и 20 гаражей, которые располагались рядом.
В 17:15 огонь был локализован, в 18:39 окончательно ликвидирован.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Теги: #магазин #украина #пожар #чугуев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:10 26.06.2021
Порошенко осудил идею референдума об отделении оккупированных территорий от Украины

Порошенко осудил идею референдума об отделении оккупированных территорий от Украины

12:28 26.06.2021
Посол Германии о вопросе членства Украины в НАТО: все боятся быть с Россией в прямой войне

Посол Германии о вопросе членства Украины в НАТО: все боятся быть с Россией в прямой войне

10:15 26.06.2021
Около 5 часов спасатели боролись с пожаром в стоматологической клинике в Белой Церкви

Около 5 часов спасатели боролись с пожаром в стоматологической клинике в Белой Церкви

09:31 26.06.2021
Минздрав: В Украине за сутки вакцинировано от COVID-19 рекордное количество - 97 тыс. 130 человек

Минздрав: В Украине за сутки вакцинировано от COVID-19 рекордное количество - 97 тыс. 130 человек

08:26 26.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 756 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1835 человек, 35 летальных случаев – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 756 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1835 человек, 35 летальных случаев – Минздрав

08:23 26.06.2021
В Украине из-за сложных погодных условий обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях - ГСЧС

В Украине из-за сложных погодных условий обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях - ГСЧС

07:59 26.06.2021
Один украинский боец погиб в результате обстрела в районе н.п. Пески на Донбассе – штаб ООС

Один украинский боец погиб в результате обстрела в районе н.п. Пески на Донбассе – штаб ООС

04:06 26.06.2021
СБУ выявила хищение почти 2 млн грн на ремонте автодорог в Черкасской области

СБУ выявила хищение почти 2 млн грн на ремонте автодорог в Черкасской области

02:51 26.06.2021
В Тернополе разоблачена схема изготовления фальшивых справок с результатами ПЦР-тестов на Covid-19

В Тернополе разоблачена схема изготовления фальшивых справок с результатами ПЦР-тестов на Covid-19

02:06 26.06.2021
В Одессе будут судить предпринимателей, которые присвоили более 11 млн грн на строительстве военных казарм

В Одессе будут судить предпринимателей, которые присвоили более 11 млн грн на строительстве военных казарм

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российскими наемниками района н.п. Пески

МИД Украины в День крымскотатарского флага требует от РФ прекратить репрессии в отношении крымских татар

В Украине 26 июня отмечают День крымскотатарского флага

Один украинский боец погиб в результате обстрела в районе н.п. Пески на Донбассе – штаб ООС

Поезда на львовском направлении задерживаются из-за непогоды

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российскими наемниками района н.п. Пески

Алиев заявил о необходимости создания рабочей группы по делимитации границы с Арменией

Порошенко: Крымскотатарский флаг - это символ несокрушимости и любви к родной земле

Эрдоган объявил о начале строительства канала "Стамбул", дублирующего Босфор

МИД Украины в День крымскотатарского флага требует от РФ прекратить репрессии в отношении крымских татар

Спасатели перешли на усиленный режим работы на время празднования Дня Конституции

В Великобритании выпустили монету в память о супруге Елизаветы II

Синоптики предупреждают о возможной грозе в Киеве в субботу днем

США в День крымскотатарского флага призвали РФ прекратить оккупацию Крыма

Американский ракетный эсминец направляется в Черное море для участия в учениях Си Бриз-2021

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА