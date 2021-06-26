События

17:54 26.06.2021

Алиев заявил о необходимости создания рабочей группы по делимитации границы с Арменией

1 мин читать
Алиев заявил о необходимости создания рабочей группы по делимитации границы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым вести работу по делимитации границы с Арменией и призывает создать рабочую группу.

"Нагорно-Карабахский конфликт разрешен, Армения должна это признать и работать с нами в направлении определения границ", - заявил Алиев в субботу в ходе встречи с руководящим составом азербайджанской армии.

По его словам, должна быть создана рабочая группа по делимитации границ и идти работа по подготовке мирного соглашения.

Президент Азербайджана также считает, что "у Армении есть единственный путь - наладить нормальные отношения со своими соседями и отказаться от территориальных притязаний".

Теги: #алиев #делимитация #армения #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:33 22.06.2021
В Армении после выборов в парламент начались политические репрессии - заявление блока Кочаряна

В Армении после выборов в парламент начались политические репрессии - заявление блока Кочаряна

09:53 21.06.2021
Партия "Гражданский договор" сформирует правительство Армении - Пашинян

Партия "Гражданский договор" сформирует правительство Армении - Пашинян

07:35 21.06.2021
Партия Пашиняна с 53,92% победила на парламентских выборах в Армении после подсчета 100% голосов, блок Кочаряна набрал 21,04%

Партия Пашиняна с 53,92% победила на парламентских выборах в Армении после подсчета 100% голосов, блок Кочаряна набрал 21,04%

02:35 21.06.2021
Три политические силы проходят в новый парламент Армении

Три политические силы проходят в новый парламент Армении

22:29 20.06.2021
Партия Пашиняна с 58,4% голосов лидирует на парламентских выборах в Армении, блок Кочаряна набирает 22,1%

Партия Пашиняна с 58,4% голосов лидирует на парламентских выборах в Армении, блок Кочаряна набирает 22,1%

19:13 20.06.2021
В Армении завершились парламентские выборы

В Армении завершились парламентские выборы

10:58 20.06.2021
Полиция Армении выясняет обстоятельства обстрела автомобиля главы одного из предвыборных блоков

Полиция Армении выясняет обстоятельства обстрела автомобиля главы одного из предвыборных блоков

00:17 20.06.2021
В Армении состоятся внеочередные парламентские выборы

В Армении состоятся внеочередные парламентские выборы

13:13 13.06.2021
Армения передала Азербайджану лишь малую часть карт минных полей в Карабахе - Пашинян

Армения передала Азербайджану лишь малую часть карт минных полей в Карабахе - Пашинян

19:47 08.06.2021
Пашинян готов обменять своего сына на армянских военнопленных в Азербайджане

Пашинян готов обменять своего сына на армянских военнопленных в Азербайджане

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российскими наемниками района н.п. Пески

МИД Украины в День крымскотатарского флага требует от РФ прекратить репрессии в отношении крымских татар

В Украине 26 июня отмечают День крымскотатарского флага

Один украинский боец погиб в результате обстрела в районе н.п. Пески на Донбассе – штаб ООС

Поезда на львовском направлении задерживаются из-за непогоды

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский военнослужащий погиб в результате обстрела российскими наемниками района н.п. Пески

Порошенко: Крымскотатарский флаг - это символ несокрушимости и любви к родной земле

Эрдоган объявил о начале строительства канала "Стамбул", дублирующего Босфор

МИД Украины в День крымскотатарского флага требует от РФ прекратить репрессии в отношении крымских татар

Спасатели перешли на усиленный режим работы на время празднования Дня Конституции

В Великобритании выпустили монету в память о супруге Елизаветы II

Синоптики предупреждают о возможной грозе в Киеве в субботу днем

США в День крымскотатарского флага призвали РФ прекратить оккупацию Крыма

Американский ракетный эсминец направляется в Черное море для участия в учениях Си Бриз-2021

В Киеве за сутки от COVID-19 скончался один человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА