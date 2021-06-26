Алиев заявил о необходимости создания рабочей группы по делимитации границы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым вести работу по делимитации границы с Арменией и призывает создать рабочую группу.

"Нагорно-Карабахский конфликт разрешен, Армения должна это признать и работать с нами в направлении определения границ", - заявил Алиев в субботу в ходе встречи с руководящим составом азербайджанской армии.

По его словам, должна быть создана рабочая группа по делимитации границ и идти работа по подготовке мирного соглашения.

Президент Азербайджана также считает, что "у Армении есть единственный путь - наладить нормальные отношения со своими соседями и отказаться от территориальных притязаний".