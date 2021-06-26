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16:36 26.06.2021

Эрдоган объявил о начале строительства канала "Стамбул", дублирующего Босфор

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Эрдоган объявил о начале строительства канала "Стамбул", дублирующего Босфор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу дал старт строительству канала "Стамбул", который соединит Мраморное и Черное моря и станет дублером пролива Босфор.

"Строительство канала "Стамбул" планируется завершить через шесть лет. Стоимость проекта оценивается приблизительно в $15 млрд", - сказал Эрдоган на церемонии закладки фундамента первого моста через канал.

Длина канала составит 45 км, минимальная ширина - 245 м, глубина - около 21 м.

Эрдоган отметил, что новый канал позволит обеспечить большую безопасность Стамбулу, так как через естественную водную артерию между морями - пролив Босфор - каждый год проходит все больше судов, которые "несут потенциальный риск".

"В случае, если какое-либо судно с грузом, в том числе нефти, потерпит бедствие на Босфоре, экологии Турции будет нанесен мощный удар", - объяснил президент.

По словам Эрдогана, канал "Стамбул" наиболее оптимальная из всех альтернатив, которые стояли перед турецкими властями.

Впервые идею создания такого канала Эрдоган озвучил в 2011 году, когда он возглавлял правительство Турции. Этот проект в случае реализации позволит значительно снизить нагрузку на пролив Босфор. В то же время многие эксперты выражают обеспокоенность тем, что на новый канал, возможно, не будет распространяться Конвенция Монтре, в соответствии с которой, в частности корабли нечерноморских стран могут пребывать в акватории Черного моря не более 21 дня.

Теги: #канал #строительство #стамбул #эрдоган
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