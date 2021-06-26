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16:18 26.06.2021

МИД Украины в День крымскотатарского флага требует от РФ прекратить репрессии в отношении крымских татар

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МИД Украины в День крымскотатарского флага требует от РФ прекратить репрессии в отношении крымских татар

Министерство иностранных дел Украины в День крымскотатарского флага напоминает РФ о необходимости выполнения своих обязательств как государства-оккупанта и требует прекращения репрессий в отношении украинцев и крымских татар.

"26 июня отмечается День крымскотатарского флага, датой празднования которого избран первый день работы первой сессии Курултая крымскотатарского народа II созыва. Именно 26 июня 1991 года, после более чем 73-летнего вынужденного перерыва, произошло возрождение Курултая крымскотатарского народа, высшего национального института коренного народа Крыма…Крымскотатарский флаг был утвержден Первым Курултаем крымских татар в 1917 году. В разное время он подвергался репрессиям и запретам", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что сегодня, как и семьдесят семь лет назад, российская оккупационная администрация пытается разрушить крымскотатарскую идентичность, уничтожается память о крымскотатарских национальных символах, грубо нарушаются культурные, языковые и религиозные права коренного народа Крыма.

"Украина осуждает политику государства-агрессора, направленную на уничтожение крымскотатарской идентичности, ограничение возможностей использования национальной символики, в т.ч. флага, нарушение прав на получение образования на родном языке, уничтожение национальных культурных и религиозных памятников, пропаганду языка вражды и насаждение дискриминации по этническим и религиозным признакам", - отмечается в заявлении.

Так, Украина, как подчеркнули в ведомстве, в очередной раз напоминает России о необходимости выполнения своих обязательств как государства-оккупанта и требует прекращения репрессий в отношении украинцев и крымских татар, выполнения приказа Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года и отмене запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

"Призываем международное сообщество принять дополнительные меры политико-дипломатического давления на РФ и защитить гуманитарное право и права человека на временно оккупированном полуострове", - подытожили в МИД.

 

Теги: #крым #рф #требования #мид
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