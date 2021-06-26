События

14:04 26.06.2021

В Великобритании выпустили монету в память о супруге Елизаветы II

1 мин читать
В Великобритании выпустили монету в память о супруге Елизаветы II

Министерство казначейства Великобритании в субботу, когда в стране отмечается день Вооруженных сил, объявило о выпуске памятной монеты достоинством в пять фунтов стерлингов, посвященной принцу Эдинбургскому Филиппу, супругу британской королевы Елизаветы II, который скончался в апреле этого года.

"В день Вооруженных сил, учитывая выдающуюся карьеру принца Филиппа, как морского офицера, я горд представить эту монету, которая является данью памяти принцу Эдинбургскому. Он десятилетиями служил народу и ее величеству королеве", - сказал на специальной церемонии министр казначейства Великобритании Риши Сунак.

На монете изображен портрет принца Эдинбургского, который он сам одобрил незадолго до смерти. Эту памятную монету можно будет приобрести на сайте королевского монетного двора Великобритании, в отделениях британской королевской почты и в специализированных магазинах в стране и в мире.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. В начале года ему сделали операцию на сердце, он провел в больницах почти месяц - самый долгий период, на который супруг королевы когда-либо был госпитализирован.

Супруг Елизаветы II перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшение здоровья.

Теги: #монета #принц_филипп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:04 07.06.2021
Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака

Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака

15:05 10.04.2021
В Великобритании пушечными залпами почтили память скончавшегося принца Филиппа

В Великобритании пушечными залпами почтили память скончавшегося принца Филиппа

16:07 01.03.2021
Супруга британской королевы перевели в другую больницу для продолжения лечения

Супруга британской королевы перевели в другую больницу для продолжения лечения

12:15 01.03.2021
В ходе "Большого строительства" на трассе Днепр-Решетиловка нашли монету хана Тохтамыша

В ходе "Большого строительства" на трассе Днепр-Решетиловка нашли монету хана Тохтамыша

15:05 23.02.2021
Аваков обратился к НБУ с просьбой выпустить монету с изображением Василия Слипака

Аваков обратился к НБУ с просьбой выпустить монету с изображением Василия Слипака

17:37 22.02.2021
Принц Уильям заявил, что самочувствие его дедушки принца Филиппа нормальное

Принц Уильям заявил, что самочувствие его дедушки принца Филиппа нормальное

18:41 17.02.2021
Супруг британской королевы госпитализирован не из-за COVID-19 - СМИ

Супруг британской королевы госпитализирован не из-за COVID-19 - СМИ

16:47 17.02.2021
Супруг британской королевы принц Филипп доставлен в госпиталь

Супруг британской королевы принц Филипп доставлен в госпиталь

15:42 09.06.2020
НБУ признал памятные монеты "Пектораль" лучшими в 2019 г.

НБУ признал памятные монеты "Пектораль" лучшими в 2019 г.

02:37 03.03.2020
В Великобритании выпущена самая дорогая и крупная монета в истории страны

В Великобритании выпущена самая дорогая и крупная монета в истории страны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине 26 июня отмечают День крымскотатарского флага

Один украинский боец погиб в результате обстрела в районе н.п. Пески на Донбассе – штаб ООС

Поезда на львовском направлении задерживаются из-за непогоды

Электротранспорт во Львове не будет работать до конца дня – мэрия

Во Львове из-за непогоды повалены деревья, произошли подтопления, мэр просит жителей оставаться дома

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели перешли на усиленный режим работы на время празднования Дня Конституции

Синоптики предупреждают о возможной грозе в Киеве в субботу днем

США в День крымскотатарского флага призвали РФ прекратить оккупацию Крыма

Американский ракетный эсминец направляется в Черное море для участия в учениях Си Бриз-2021

В Киеве за сутки от COVID-19 скончался один человек

В Киеве прошел конкурс определения перевозчиков на городских автобусных маршрутах

Около 5 часов спасатели боролись с пожаром в стоматологической клинике в Белой Церкви

В реках Карпатского региона ожидается подъем уровня воды

В Украине 26 июня отмечают День крымскотатарского флага

Число заражений COVID-19 в мире превысило 180,4 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА