Синоптики предупреждают о возможной грозе в Киеве в субботу днем

В Киеве днем 26 июня ожидается гроза (I уровень опасности, желтый), сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

"Специалисты департамента муниципальной безопасности КГГА призвали при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника КК "Киевавтодор". В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19.