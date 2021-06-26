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12:06 26.06.2021

В Киеве за сутки от COVID-19 скончался один человек

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В Киеве за сутки от COVID-19 скончался один человек

За прошедшие сутки в Киеве от COVID-19 скончался один житель, выявлено 205 новых случаев заболевания, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

" +205 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 114 женщин в возрасте от 18 до 81 лет; 81 мужчина в возрасте от 19 до 71 лет; 6 девочек от 7 месяцев до 16 лет и 4 мальчика от 1 до 14 лет. + 1 летальный случай от вируса (всего 5 187)", - написал мэр на странице в Facebооk.

Он добавил, что 16 человек с коронавирусом были госпитализированны, 57 жителей госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

210 человек преодолели коронавирус.

Больше всего случаев заболевания - в Дарницком районе (39), Днепровском (34) и Оболонском (28).

Теги: #киев #covid_19
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