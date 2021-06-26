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10:55 26.06.2021

В Киеве прошел конкурс определения перевозчиков на городских автобусных маршрутах

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В Киеве прошел конкурс определения перевозчиков на городских автобусных маршрутах

Несмотря на попытки физического срыва, конкурс определения перевозчиков на городских автобусных маршрутах Киева состоялся, сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Константин Усов.

"Несмотря на попытки физического срыва конкурса, он состоялся и был максимально объективный и непредвзятый. Это первый конкурс, проведенный с учетом новых требований к перевозчикам. Они, в первую очередь, будут способствовать повышению качества услуг для пассажиров", - цитирует Усова пресс-служба КГГА.

Среди основных требований - пассажировместимость автобусов не менее 50 мест, соответствие экологическому стандарту Евро-5, доступность для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, отсутствие визуального и звукового "мусора" в салоне автобуса.

Как сообщил замглавы КГГА, из-за несоответствия требованиям конкурсный комитет и департамент транспортной инфраструктуры принял беспрецедентное решение о недопуске 22 конкурсных предложений из 35. "Среди основных причин недопуска - нарушение законодательства при подготовке пакетов документов, что указывает на то, что перевозчик подался (на конкурс – ИФ) транспортом, который не соответствует нормам, установленным в качестве стандарта", - отмечается в пресс-релизе.

"Мы не хотим видеть устаревший общественный транспорт на своих улицах. И мы хотим, чтобы банды, которые пока контролируют рынок пассажирских перевозок, искажая лицо столицы ржавым хламом на колесах, ушли в прошлое", - отметил Усов.

В пресс-релизе отмечается, что утром в пятницу в помещение КП "Центр организации дорожного движения", где проходило заседание конкурсного комитета, ворвалось несколько десятков агрессивных людей.

"Они пытались силовым методом физически не допустить проведения конкурса по новым условиям и стандартам. Силами полиции и муниципальной стражи их вывели из здания, а часть – задержали", - сообщила пресс-служба.

Теги: #киев #перевозчики #конкурс
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