Около 5 часов спасатели боролись с пожаром в стоматологической клинике в Белой Церкви

Около пяти часов понадобилось, чтобы ликвидировать пожар в медицинском центре "Беладент", расположенном в городе Белая Церковь Киевской области.

Как сообщается на сайте Госслужбы по ЧС в Киевской области, информация о пожаре поступила в диспетчерскую вечером в пятницу, в 20.07. Прибыв на место, спасатели установили, что горит кровля на площади около 400 кв. м.

"Пожар локализован в 22.20 и ликвидирован в 00.48 26 июня", - отмечается в сообщении.

Огонь уничтожил 500 кв. м кровли и 100 кв. м перекрытия между 3-м этажом и кровлей.

К ликвидации пожара привлекались 40 человек личного состава и 9 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.