События

10:15 26.06.2021

Около 5 часов спасатели боролись с пожаром в стоматологической клинике в Белой Церкви

1 мин читать
Около 5 часов спасатели боролись с пожаром в стоматологической клинике в Белой Церкви

Около пяти часов понадобилось, чтобы ликвидировать пожар в медицинском центре "Беладент", расположенном в городе Белая Церковь Киевской области.

Как сообщается на сайте Госслужбы по ЧС в Киевской области, информация о пожаре поступила в диспетчерскую вечером в пятницу, в 20.07. Прибыв на место, спасатели установили, что горит кровля на площади около 400 кв. м.

"Пожар локализован в 22.20 и ликвидирован в 00.48 26 июня", - отмечается в сообщении.

Огонь уничтожил 500 кв. м кровли и 100 кв. м перекрытия между 3-м этажом и кровлей.

К ликвидации пожара привлекались 40 человек личного состава и 9 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Теги: #стоматология #белая_церковь #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:41 24.06.2021
В Тернополе горит ресторан, огонь перебросился на крышу соседнего здания – ГСЧС

В Тернополе горит ресторан, огонь перебросился на крышу соседнего здания – ГСЧС

01:19 24.06.2021
Минэнерго Беларуси сообщили об аварии на Лукомльской ГРЭС

Минэнерго Беларуси сообщили об аварии на Лукомльской ГРЭС

20:28 21.06.2021
Пожар в жилом доме в Белогородке ликвидирован

Пожар в жилом доме в Белогородке ликвидирован

17:44 21.06.2021
Спасатели локализировали пожар в пятиэтажном доме в Белогородке на Киевщине

Спасатели локализировали пожар в пятиэтажном доме в Белогородке на Киевщине

18:01 17.06.2021
Минстратегпром начал реализацию проекта создания экологического индустриального парка в Кривом Роге

Минстратегпром начал реализацию проекта создания экологического индустриального парка в Кривом Роге

10:43 06.06.2021
В Одессе на пожаре в университетском общежитии пострадал студент

В Одессе на пожаре в университетском общежитии пострадал студент

09:40 05.06.2021
В Сквире Киевской области в результате пожара погиб ребенок

В Сквире Киевской области в результате пожара погиб ребенок

13:09 02.06.2021
Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул в Оманском заливе из-за пожара на борту

Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул в Оманском заливе из-за пожара на борту

05:03 02.06.2021
Пожар вспыхнул на иранском военном корабле, экипаж эвакуирован – СМИ

Пожар вспыхнул на иранском военном корабле, экипаж эвакуирован – СМИ

20:43 25.05.2021
Пожар в производственном здании на территории ГП "Коммунар" в Харькове потушили

Пожар в производственном здании на территории ГП "Коммунар" в Харькове потушили

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине 26 июня отмечают День крымскотатарского флага

Один украинский боец погиб в результате обстрела в районе н.п. Пески на Донбассе – штаб ООС

Поезда на львовском направлении задерживаются из-за непогоды

Электротранспорт во Львове не будет работать до конца дня – мэрия

Во Львове из-за непогоды повалены деревья, произошли подтопления, мэр просит жителей оставаться дома

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве прошел конкурс определения перевозчиков на городских автобусных маршрутах

В реках Карпатского региона ожидается подъем уровня воды

В Украине 26 июня отмечают День крымскотатарского флага

Число заражений COVID-19 в мире превысило 180,4 млн

Минздрав: В Украине за сутки вакцинировано от COVID-19 рекордное количество - 97 тыс. 130 человек

Два человека травмированы в Ровенской области в результате непогоды, еще один – во Львовской области

В Украине за сутки зафиксировано 756 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1835 человек, 35 летальных случаев – Минздрав

В Украине из-за сложных погодных условий обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях - ГСЧС

Один украинский боец погиб в результате обстрела в районе н.п. Пески на Донбассе – штаб ООС

СБУ выявила хищение почти 2 млн грн на ремонте автодорог в Черкасской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА