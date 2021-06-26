Около 5 часов спасатели боролись с пожаром в стоматологической клинике в Белой Церкви
Около пяти часов понадобилось, чтобы ликвидировать пожар в медицинском центре "Беладент", расположенном в городе Белая Церковь Киевской области.
Как сообщается на сайте Госслужбы по ЧС в Киевской области, информация о пожаре поступила в диспетчерскую вечером в пятницу, в 20.07. Прибыв на место, спасатели установили, что горит кровля на площади около 400 кв. м.
"Пожар локализован в 22.20 и ликвидирован в 00.48 26 июня", - отмечается в сообщении.
Огонь уничтожил 500 кв. м кровли и 100 кв. м перекрытия между 3-м этажом и кровлей.
К ликвидации пожара привлекались 40 человек личного состава и 9 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.