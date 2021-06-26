Число заражений COVID-19 в мире превысило 180,4 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 180 млн 410 тыс. 131, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 909 тыс. 437 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 603 тыс. 193 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 603 тыс. 527.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 млн 183 тыс. 143, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 394 тыс. 493.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 млн 322 тыс. 760 заболевших, умерли 511 тыс. 142 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 503,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 860 человек, в Индии - 283, Бразилии - 2 тыс. 389.