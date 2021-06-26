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09:31 26.06.2021

Минздрав: В Украине за сутки вакцинировано от COVID-19 рекордное количество - 97 тыс. 130 человек

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Минздрав: В Украине за сутки вакцинировано от COVID-19 рекордное количество - 97 тыс. 130 человек

Министерство здравоохранения Украины сообщило о рекордном количестве вакцинированных от COVID-19 граждан – 97 130 человек были привиты 25 июня.

"Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 97130 человек привито против COVID-19 25 июня 2021 года", - говорится в телеграм-канале Минздрава в субботу.

Одну дозу получили 36 540 человек, полностью иммунизированы 60 590 граждан.

С начала вакцинальной кампании привито 1 871 511 человек, из них одну дозу получили 1 871 509 человек, полностью иммунизированы (2 дозы) 550 966 человек (из них двое за границей).

Теги: #вакцинация #covid_19 #украина
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