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09:04 26.06.2021

Два человека травмированы в Ровенской области в результате непогоды, еще один – во Львовской области

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Два человека травмированы в Ровенской области в результате непогоды, еще один – во Львовской области

Два человека травмированы в результате непогоды (интенсивные осадки и порывы ветра) в Ровенской области, один человек пострадал во Львовской области.

Как сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС в субботу, в Ровенской области травмирован один человек в результате удара молнии и еще один – из-за падения шифера. Пострадавшие госпитализированы.

Во Львовской области в результате падения дерева травмирован один человек, от госпитализации он отказался.

По информации ГСЧС, в Ровенской области в пятницу спасатели выезжали 11 раз, чтобы разрезать и убрать 180 поваленных деревьев. Частично повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой Шпановского лицея, школы села Посягва и кровля Клесовского сельсовета.

Отмечается, что во Львовской области за полчаса местами выпали сильные осадки (дождь) - около 28 мм, что составляет 60% от месячной нормы.

Во Львовской области подтоплены 11 жилых домов, 23 приусадебных участка, 1 подземная парковка, 3 подвала, 1 подземный переход. Частично повреждены 12 крыш (5 на административных зданиях и 7 – в жилых домах.

По состоянию на 7 часов утра 26 июня продолжаются работы по откачиванию воды во Львове в подземном переходе.

Кроме того, в Ивано-Франковской области в результате повышения уровня воды в реке Черный Черемош повреждены 2 пешеходных моста в селе Шибене, размыта дорога местного значения Ильцы-Буркут (протяженностью около 50 м) и усложнен проезд легковым транспортом по дороге местного значения между селами Быстрец и Шибене. Уровень воды в реке постепенно спадает.

Теги: #последствия #травмирование #непогода
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