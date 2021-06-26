В Украине за сутки зафиксировано 756 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1835 человек, 35 летальных случаев – Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 756 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 1835 человек, умерли 35 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 25 июня 2021 года в Украине зафиксировано 756 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей - 29, медработников - 12). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 526 человек; летальных случаев - 35; выздоровели – 1835 человек", - сообщил Минздрав в Телеграм-канале.

Днем ранее, 25 июня, сообщалось о 876 новых случаях заболевания Covid-19, 24 июня было зафиксировано 937 новых случаев инфицирования коронавирусом, 23 июня - 835 заболевших.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 233 546 человек, выздоровели 2 161 972 инфицированных, скончались 52 269 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 зарегистрировано в Киеве (205), Киевской области (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33 областях).