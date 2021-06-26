В Украине из-за сложных погодных условий обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях - ГСЧС

В Украине в результате сложных погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

В частности, по состоянию на 07.00 субботы в Ровенской области обесточены 340 населенных пунктов, во Львовской – 209, в Житомирской – 101, в Хмельницкой области – 78, в Киевской – 28, в Закарпатской – 22, в Черниговской – 19, в Тернопольской – 8, в Черновицкой области обесточены 6 населенных пункта.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.