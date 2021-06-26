Один украинский боец погиб в результате обстрела в районе н.п. Пески на Донбассе – штаб ООС

Один украинский военнослужащий погиб в субботу, получив несовместимое с жизнью осколочное ранение в результате обстрела в районе населенного пункта Пески в Донецкой области.

"По состоянию на 7:00 утра 26 июня зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Фейсбук в субботу.

Отмечается, что украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

Украинская сторона СЦКК проинформировала о случившемся представителей СММ ОБСЕ.

На протяжении минувших суток, 25 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Российские наемники осуществили обстрелы в районе Водяного, вблизи Золотого-4, возле Авдеевки, н.п. Пески, Майорска, также стреляли в сторону Гранитного.

В районе н.п. Катериновка и Авдеевка были зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил за минувшие сутки нет.