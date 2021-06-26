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04:06 26.06.2021

СБУ выявила хищение почти 2 млн грн на ремонте автодорог в Черкасской области

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СБУ выявила хищение почти 2 млн грн на ремонте автодорог в Черкасской области

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала схему присвоения бюджетных денег, выделенных на ремонт автомобильных трасс на территории Черкасской области.

"Сделка нанесла государству ущерб в размере почти 2 млн грн.", - сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, противоправную деятельность организовал директор местной строительной компании. В 2019 году он заключил несколько договоров с госпредприятием автодорожной отрасли региона. Все они - на проведение ремонта дорог в Звенигородском районе.

"Установлено, что часть бюджетных денег, выделенных на реализацию соответствующих инфраструктурных проектов, участники схемы вывели в "тень". Для этого они вносили в бухгалтерскую документацию недостоверные сведения об объемах использованных строительных материалов и выполненных работ", - отмечается в сообщении.

Руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрении по ч.4, ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) и по ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. Проверяется информация о причастности к сделке других лиц, в том числе должностных лиц госпредприятия.

Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством Звенигородской окружной прокуратуры.

Теги: #дороги #ремонт #украина #хищение
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