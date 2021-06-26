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00:56 26.06.2021

Чиновники Донецкого Геокадастра использовали данные участников АТО/ООС для "земельных махинаций"

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Чиновники Донецкого Геокадастра использовали данные участников АТО/ООС для "земельных махинаций"

В Донецкой области правоохранители предотвратили незаконную приватизацию государственных земель.

"Бывшие и действующие чиновники Госгеокадастра вывели из собственности Украины более 150 га земли. Ориентировочная стоимость земельных участков составляет более 4,5 млн грн", - сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Контрразведчики и киберспециалисты СБУ установили, что злоумышленники вносили неправдивые данные участников АТО/ООС без их ведома в соответствующие информационно-телекоммуникационные системы Госгеокадастра. Затем передавали выделенные земельные участки третьим лицам.

"Правоохранители провели обыски в рабочих кабинетах фигурантов и по местам их проживания в Краматорске и Мариуполе", - отмечается в сообщении.

Во время следственных действий изъята компьютерная техника и документацию, которые свидетельствуют о незаконном отчуждении земель.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников противоправной схемы.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Теги: #земля #украина #махинации
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