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23:46 25.06.2021

Поезда на львовском направлении задерживаются из-за непогоды

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Поезда на львовском направлении задерживаются из-за непогоды

- Ряд поездов, следуюших в направлении Львова и от него задерживаются в связи с ухудшением погоды, сообщается в Facebook "Укрзализныци" вечером в пятницу.

По данным компании, с задержкой отправились поезда:

 - №22 Трускавец - Харьков (задержка составила 1:00)

 - №3 Ужгород - Запорожье (задержка составила 28 минут);

 - №232 Ивано-Франковск - Геническ (задержка составила 52 минуты)

 - № 110 Львов - Херсон (задержка составила 7 минут)

 - № 749 Киев - Ивано-Франковск (задержка составила 1:00 40 минут).

Также по данным корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", скоростной поезд "Интерсити" Киев-Львов №743 задерживается более чем на час. Согласно сообщениям машиниста, отсутствует напряжение в контактном центре.

Кроме того, "Прикарпатский экспресс" изменил маршрут вокруг Львова на Подзамче - Подборцы - Дубляны вместо Пидзамче - Дубляны.

Как сообщалось, во Львове объявлена чрезвычайная ситуация местного значения. По информации мэра Львова Андрея Садового в пятницу в городе выпало 30% от месячной нормы осадков. Повалены 200 деревьев, повреждены крыши более 50 зданий.

По данным пресс-службы Львовского горсовета, повреждены 17 автомобилей, не работают 22 светофора, 70 объектов уличного освещения, кроме того повреждены 70 трансформаторных подстанций.

Теги: #непогода #украина #поезда #задержка
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