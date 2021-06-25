184 гражданина Украины, застрявших в Греции, вылетели на родину – глава МИД

184 гражданина Украины, в том числе 41 ребенок, вылетели из Салоник в Киев, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Как и обещали, возвращаем украинцев, которые застряли в Греции", - написал Кулеба в своем аккаунте в Твиттер.

Глава МИД добавил, что вскоре состоятся еще два рейса.

"Хорошая работа наших дипломатов в Греции с туроператорами, греческой властью и другими причастными", - написал Кулеба.

Греческая туристическая компания Mouzenidis Travel, центральный офис которой расположен в Салониках, приостановила обслуживание иностранных туристов, в том числе из Украины.

В связи с этим были мобилизованы ресурсы дипломатической службы для оказания помощи украинским туристам в Греции. Отмечалось, что 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украину смогут вернуться более 500 граждан.