Во Львове объявили ЧС местного значения из-за последствий, причиненных бурей – мэр

Городская комиссия по ЧС и техногенной безопасности объявила на заседании в пятницу чрезвычайную ситуацию местного значения, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"У нас чрезвычайная ситуация местного значения… Повалено более 200 деревьев, повреждены крыши более 50 зданий", -- сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его данным, в пятницу в городе выпало 30% от месячной нормы осадков.

Мэр отметил, что травмы получил один человек, но после оказания необходимой помощи отказался от госпитализации.

Также по данным пресс-службы, повреждены 17 автомобилей, не работают 22 светофора, 70 объектов уличного освещения, кроме того повреждены 70 трансформаторных подстанций.

Городская комиссия по ЧС решила выделить средства для ликвидации последствий бури из резервного фонда бюджета. Также принято решение сделать субботу и воскресенье рабочими днями для всех коммунальных служб.

В телеграм-канале мэр Львова опубликовал оперативную информацию по состоянию на 22.00. Он проинформировал, что "ключевые магистрали расчищены; часть электротранспорта возобновила работу; коммунальные службы будут работать всю ночь, чтобы как можно быстрее устранить последствия непогоды".