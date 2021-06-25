В Великобритании вновь зафиксировали за сутки около 16 тыс. новых случаев COVID-19

В Великобритании за минувшие сутки выявлено 15,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают в пятницу британские СМИ со ссылкой на данные правительства страны.

За минувшие 24 часа от последствий заражения коронавирусом скончались 18 человек.

Во второй половине июня количество выявляемых в стране случаев заражения возросло.

Так, в последние несколько дней в Великобритании фиксируют похожие показатели - около 16 тыс. случаев в сутки. Накануне в стране зафиксировали самый высокий прирост новых случаев с февраля - 16,7 тыс.

В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 43,4 млн человек. Свыше 31 млн человек прошли полную вакцинацию. Таким образом, как отмечают британские СМИ, вакцинировано двумя дозами 60% взрослого населения.

За время пандемии в стране медики зарегистрировали 4,6 млн случаев коронавируса, 128 тыс. человек скончались.