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19:36 25.06.2021

Глава ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины инициирует проведение заседания комиссии 2 июля

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Глава ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины инициирует проведение заседания комиссии 2 июля

Глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") инициирует первое заседание комиссии второго июля.

"Как председатель ВСК, инициирую первое заседание ВСК в следующую пятницу (2 июля – ИФ), и в проект повестки дня добавляю утверждение плана работы ВСК на 2021 год, где первым вопросом - "вагнеровцы", – написала Безуглая в Facebook в пятницу.

Безуглая также сообщила, что фракция "Опозиционная платформа – За жизнь" отказалась заменить своего представителя в ВСК народного депутата Рената Кузьмина.

"Отправляю официальное обращение в СБУ по Кузьмину. Инициирую исследование порядка допуска нардепов к гостайне и изменений к этому порядку", - рассказала Безуглая.

По ее словам, в настоящее время любой народный депутат может получить такой допуск.

Как ранее сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил фракцию ОПЗЖ заменить в ВСК Кузьмина.

"К сожалению, принимая во внимание вопросы предосторожности по безопасности в ходе предметной подготовки к работе ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, не считаем возможным работать, имея заместителем председателя ВСК господина Рената Кузьмина", - отметила Безуглая.

Теги: #расследование #рада #вск
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