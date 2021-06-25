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19:31 25.06.2021

В Италии уже порядка 17% новых случаев COVID-19 приходятся на "дельта" штамм

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В Италии уже порядка 17% новых случаев COVID-19 приходятся на "дельта" штамм

Число случаев заражения штаммом "дельта" COVID-19 в Италии растет, порядка 17% от всех новых случаев в последние дни приходится именно на него, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на данные медиков.

Если в мае в Италии среди новых заражений штамм "дельта" наблюдался в 4,2% случаях, то в июне речь идет уже о 17%.

"Наш эпидемиологический мониторинг показывает быстро развивающуюся картину, которая подтверждает, что в нашей стране так же, как и в остальных странах Европы, штамм "дельта" становится доминирующим", - заявила директор департамента инфекционных заболеваний в национальном исследовательском институте здоровья в Риме Анна Тереза Паламара.

Однако наиболее широко распространенным все еще остается так называемый "альфа" вариант, который происходит из Италии, на него приходится 74,9% случаев в Италии.

В Италии с начала пандемии после заражения коронавирусом скончались 127,3 тыс. человек, выявили свыше 4,2 млн случаев.

В последнее время в Европе наблюдается широкое распространения штамма "дельта", который появился в Индии. Он отличается, в частности, повышенной скоростью распространения.

Теги: #италия #штаммы #распространение #коронавирус
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