Над Львовом пронеслась буря, электротранспорт не работает

Над Львовом прошла буря с ливнем и шквальным ветром, в городе временно не работает электротранспорт.

Как сообщает "Горячая линия города Львова", в связи со сложными погодными условиями временно отключено питание сети, снабжающей электричеством маршруты трамваев и троллейбусов.

Пользователи в Facebook сообщают об упавших деревьях, оборванных линиях электропередач. Пока нет сообщений о пострадавших.

Также львовяне сообщают о том, что в результате ливня затопило часть улицы Сахарова ближе к ее пересечению с улицей Коперника.

В пресс-службе Львовского горсовета сообщили, что в результате шквального ветра упали 55 деревьев, зафиксировали 6 обрывов электросети, упали 5 электрических опор. Также есть случаи подтопления домов.

Власти города просят жителей Львова по возможности оставаться дома.

Фото - Леся Соловчук