Над Львовом пронеслась буря, электротранспорт не работает
Над Львовом прошла буря с ливнем и шквальным ветром, в городе временно не работает электротранспорт.
Как сообщает "Горячая линия города Львова", в связи со сложными погодными условиями временно отключено питание сети, снабжающей электричеством маршруты трамваев и троллейбусов.
Пользователи в Facebook сообщают об упавших деревьях, оборванных линиях электропередач. Пока нет сообщений о пострадавших.
Также львовяне сообщают о том, что в результате ливня затопило часть улицы Сахарова ближе к ее пересечению с улицей Коперника.
В пресс-службе Львовского горсовета сообщили, что в результате шквального ветра упали 55 деревьев, зафиксировали 6 обрывов электросети, упали 5 электрических опор. Также есть случаи подтопления домов.
Власти города просят жителей Львова по возможности оставаться дома.
Фото - Леся Соловчук