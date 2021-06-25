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17:53 25.06.2021

"Укрзализныця" доставит отставших от поезда Ивано-Франковск - Киев пассажиров в столицу, будет проведена проверка

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"Укрзализныця" доставит отставших от поезда Ивано-Франковск - Киев пассажиров в столицу, будет проведена проверка

"Укрзализныця" проведет служебную проверку ситуации, произошедшей с пассажирами поезда №750 Ивано-Франковск - Киев, сообщается на сайте УЗ в пятницу.

"Компания принимает все меры, чтобы пассажиры, которые остались во Львове, были доставлены к местам назначения с наименьшей задержкой. "Укрзализныця" просит пассажиров, отставших от рейса (в этом или в других случаях) обращаться всегда к дежурному по вокзалу - и будет найдено быстрое решение. Все пассажиры будут пересажены в другие поезда", - отмечается в сообщении.

По данным УЗ, четыре пассажира уже направляются в Киев другими рейсами. Еще трех пассажиров пересадят на ближайший рейс №716 Львов - Киев.

Вещи пассажиров будут доставлены в Киев и сохранены на вокзале, пока их не заберут хозяева.

Поезд №750 Ивано-Франковск - Киев задержался во Львове по техническим причинам, поскольку ожидал рейс из Вены, который отставал от графика на территории Австрии.

"На вокзале пассажирам было объявлено ориентировочное время задержки поезда. В таких случаях пассажиры должны находиться вблизи поезда, ведь время задержки может измениться. Информация, распространенная в социальных сетях и СМИ, относительно действий проводника, который сообщил пассажирам, что они могут час "гулять по городу", будет проверена", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Теги: #укрзализныця #поезд #инцидент
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