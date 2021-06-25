События

17:51 25.06.2021

Во Флориде ведут поиски 159 пропавших после обрушения жилой многоэтажки, четверо погибли

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Во Флориде ведут поиски 159 пропавших после обрушения жилой многоэтажки, четверо погибли

Поисково-спасательная операция продолжается в Майами во Флориде, где накануне произошло обрушение жилого многоэтажного здания, по меньшей мере, четыре человека погибли, сообщает Associated Press.

По меньшей мере, 159 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

В четверг сообщалось об одном погибшем, но за ночь спасатели извлекли из-под обломков тела еще трех человек.

Еще 11 человек обнаружили живыми, они получили ранения и травмы, четырех из них госпитализировали.

Причина обрушения до сих пор остается неизвестной. Поиски затруднены из-за кратковременного дождя, а также из-за того, что на бригады спасателей и кинологов продолжают падать части обломков здания. Власти считают, что операция продлится несколько дней.

Теги: #обрушение #флорида #дом #поиск
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