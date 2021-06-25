Во Львове из-за непогоды повалены деревья, произошли подтопления, мэр просит жителей оставаться дома

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе заработал оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, и попросил жителей оставаться дома.

"Начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Фиксируем поваленные деревья и подтопления", - написал Садовый на странице в Facebook в пятницу.

Мэр отметил, что городские службы уже выехали для ликвидации последствий.

"Просьба по возможности оставаться дома, или в безопасных помещениях и избегать мест возле конструкций и деревьев", - подчеркнул он.