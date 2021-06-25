События

17:35 25.06.2021

Во Львове из-за непогоды повалены деревья, произошли подтопления, мэр просит жителей оставаться дома

1 мин читать
Во Львове из-за непогоды повалены деревья, произошли подтопления, мэр просит жителей оставаться дома

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе заработал оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, и попросил жителей оставаться дома.

"Начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Фиксируем поваленные деревья и подтопления", - написал Садовый на странице в Facebook в пятницу.

Мэр отметил, что городские службы уже выехали для ликвидации последствий.

"Просьба по возможности оставаться дома, или в безопасных помещениях и избегать мест возле конструкций и деревьев", - подчеркнул он.

Теги: #львов #непогода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:28 25.06.2021
Над Львовом пронеслась буря, электротранспорт не работает

Над Львовом пронеслась буря, электротранспорт не работает

13:45 25.06.2021
ГСЧС предупреждает украинцев о сильных ливнях, грозах и шквальном ветре на выходных

ГСЧС предупреждает украинцев о сильных ливнях, грозах и шквальном ветре на выходных

08:53 23.06.2021
Спасатели под сильным дождем помогли спуститься с Говерлы 26 туристам из Сумской области

Спасатели под сильным дождем помогли спуститься с Говерлы 26 туристам из Сумской области

07:44 22.06.2021
В Черновицкой области и Днепре в результате непогоды затопило дождевыми потоками жилые частные дома и домохозяйства

В Черновицкой области и Днепре в результате непогоды затопило дождевыми потоками жилые частные дома и домохозяйства

09:06 21.06.2021
На Буковине и Днепропетровщине из-за интенсивных дождей остаются подтопленными более 240 жилых домов и домовладений

На Буковине и Днепропетровщине из-за интенсивных дождей остаются подтопленными более 240 жилых домов и домовладений

06:02 19.06.2021
Начальника отдела львовской налоговой подозревают в систематическом получении взяток

Начальника отдела львовской налоговой подозревают в систематическом получении взяток

08:41 16.06.2021
В Украине в результате непогоды обесточены более 170 населенных пунктов

В Украине в результате непогоды обесточены более 170 населенных пунктов

07:25 15.06.2021
Из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов в 3 областях Украины

Из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов в 3 областях Украины

03:55 12.06.2021
Во Львове застройщику сообщили о подозрении в подделке документов на строительство

Во Львове застройщику сообщили о подозрении в подделке документов на строительство

10:22 09.06.2021
МХП открыл "Мясомаркет" во Львове

МХП открыл "Мясомаркет" во Львове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Послы Франции и Германии заявили, что идея о возобновлении саммитов "ЕС-РФ" не была поддержана, и пообещали обсуждать подобные вопросы с Киевом – МИД

Кабмин обязал со 2 июля прибывающих из Индии, Великобритании, РФ и Португалии при въезде в Украину сдавать экспресс-тест на антиген

СБУ не подавала в Минкультуры представление о внесении российского исполнителя Басты в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

ГСЧС предупреждает украинцев о сильных ливнях, грозах и шквальном ветре на выходных

Рада 29 июня и 1 июля проведет внеочередные заседания - Корниенко

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" доставит отставших от поезда Ивано-Франковск - Киев пассажиров в столицу, будет проведена проверка

Во Флориде ведут поиски 159 пропавших после обрушения жилой многоэтажки, четверо погибли

Послы Франции и Германии заявили, что идея о возобновлении саммитов "ЕС-РФ" не была поддержана, и пообещали обсуждать подобные вопросы с Киевом – МИД

"Евросолидарность" требует вызвать Зеленского на заседание ВСК по вагнеровцам

Зеленский назначил Дмитрия Живицкого главой Сумской ОГА

Национальный центр Довженко выступает против приватизации двух его корпусов

Посол Корнийчук проинформировал главу Минагрополитики о ключевых направлениях сотрудничества с Израилем

Для интернет-раунда переписи населения будет введен сервис для идентификации респондентов с помощью номера мобильного

На Харьковщине электричка въехала в микроавтобус, водитель госпитализирован

В Киеве откроется американский университет мирового уровня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА