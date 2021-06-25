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17:27 25.06.2021

Послы Франции и Германии заявили, что идея о возобновлении саммитов "ЕС-РФ" не была поддержана, и пообещали обсуждать подобные вопросы с Киевом – МИД

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Послы Франции и Германии заявили, что идея о возобновлении саммитов "ЕС-РФ" не была поддержана, и пообещали обсуждать подобные вопросы с Киевом – МИД

Во исполнение поручения министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Германии и посол Франции в Украине для обсуждения инициативы о восстановлении саммитов ЕС-РФ.

"Украинская сторона подчеркнула, что такая инициатива идет вразрез с санкционной политикой ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей", - говорится в комментарии МИД Украины.

Отмечается, что главы иностранных дипмиссий заявили, что это была только идея для обсуждения в контексте рассмотрения стратегии ЕС в отношении России на заседании Европейского совета 24 июня.

"Указанное предложение в конечном итоге не было поддержано", - сообщили в МИД.

Так, послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменным друзьями Украины и продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

"Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их оглашением", - добавили в ведомстве.

Ранее Кулеба сообщил, что Министерство иностранных дел Украины обсудит с послами Франции и Германии ситуацию, сложившуюся вокруг инициативы Парижа и Берлина о возобновлении саммитов Россия – Европейский Союз.

"Сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции. И хотим лучше понимать, какие намерения преследуют Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандской формате", - заявил Кулеба в видеообращении, обнародованном в пятницу.

Как сообщалось, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинули предложение обдумать возможность организации в будущем саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина.

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили эту инициативу. По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение Меркель и Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

Теги: #рф #послы #саммит #ес #мид
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