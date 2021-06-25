На Харьковщине электричка въехала в микроавтобус, водитель госпитализирован

В пос. Кегичевка Харьковской области на железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда, ехавшего из Полтавы в Лозовую, и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого пострадал водитель микроавтобуса.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение об аварии поступило в 10:32.

"В результате ДТП водитель микроавтобуса получил телесные повреждения и госпитализирован в местную больницу", - говорится в сообщении.

Информация об аварии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.