События

16:13 25.06.2021

На Харьковщине электричка въехала в микроавтобус, водитель госпитализирован

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На Харьковщине электричка въехала в микроавтобус, водитель госпитализирован

В пос. Кегичевка Харьковской области на железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда, ехавшего из Полтавы в Лозовую, и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого пострадал водитель микроавтобуса.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение об аварии поступило в 10:32.

"В результате ДТП водитель микроавтобуса получил телесные повреждения и госпитализирован в местную больницу", - говорится в сообщении.

Информация об аварии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.

Теги: #дтп #харьковская_область
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