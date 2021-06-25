События

15:53 25.06.2021

До конца года Госпогранслужба получит новый патрульный корабль FPB98 – Аваков

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До конца года Госпогранслужба получит новый патрульный корабль FPB98 – Аваков

До конца текущего года Береговая охрана пограничной службы Украины получит первый корабль модели FPB98 совместного украинско-французского производства, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Корабли уже в производстве. В октябре этого года первый корабль будет спущен на воду для приемки и испытаний. Всего до 2024 года мы получим 20 кораблей этой серии - совместного французско-украинского производства", - написал Аваков в Фейсбуке в пятницу.

Он отметил, что корабли FPB 98 имеют 32 метра длины и скорость более 30 узлов, экипаж из 13 человек, дальность хода около 1200 морских миль, а также автономность от 7 до 10 суток.

"Все корабли оснащены быстроходной rib лодкой украинского производства (Харьков). 5 кораблей будут полностью сделаны в Украине на заводе "Нибулон" в Николаеве. Общая сумма контракта 136,5 млн евро", - подчеркнул Аваков.

Он добавил, что первый корабль поступит в Украину до конца 2021 года, в 2022 году прибудет еще 9 кораблей.

"В рамках контракта так же будет подготовлено 240 членов экипажей кораблей и 120 техников. Контракт предусматривает также и создание баз обслуживания в Украине. В дальнейшем поддержка кораблей будет осуществляться на украинских предприятиях", - резюмировал Аваков.

Теги: #госпогранслужба #корабль #аваков
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