"Дело вагнеровцев" после заявления Зеленского требует немедленного и непредвзятого расследования, считают в "Голосе"

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, касающееся срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев", усилило необходимость создания временной следственной комиссии парламента для непредвзятого расследования этого дела, считает секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (фракция "Голос") Роман Костенко.

"Еще год назад мы заявили, что эта спецоперация была, но власть до сих пор скрывала правду. Руководитель ОП даже отрицал это. А теперь лично президент подтверждает существование такой операции. Такое ощущение, будто факт проведения спецоперации пришлось признать из-за общественного резонанса. До этого просто подметали следы своего провала", - цитирует Костенко пресс-служба "Голоса".

Отмечается, сейчас в Офисе президента "хотят переложить всю ответственность за проведение этой спецоперации на международных партнеров", однако по правилам спецслужб и элементарной дипломатии так не делается, поскольку людей, которые хотели помочь Украине задержать своих врагов, сейчас обвиняют в том, что они хотели Украину использовать для этой спецоперации.

"Члены ЧВК "Вагнер" в первую очередь были нужны нам, поскольку они воевали против нашей страны, а не наших партнеров, которых обвиняют в ОП. Задержание вагнеровцев было бы весомым доказательством военного присутствия вооруженных сил России на Донбассе", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что из интервью Владимира Зеленского не совсем понятно, когда именно он звонил Александру Лукашенко.

"После того как "вагнеровцев" задержали, или перед этим, передавая соответствующую информацию? А это важно знать", - подчеркнул Костенко.

По его словам, для того, чтобы снизить градус напряжения и оправдать свои действия, президент привел пример тяжелых последствий и изоляции для Беларуси после посадки самолета с оппозиционером Протасевичем, однако "это совсем разные вещи, поскольку одно дело - посадить самолет, на борту которого террористы и экипаж, и страны знают о сделке, а другое - угнать самолет, чтобы задержать оппозиционера".

"В итоге, общество же получило важную информацию. Однако теперь власти придется отвечать на вопросы, вытекающие из этого заявления. Расследование необходимо провести срочно. Однако созданная "слугой народа" ВСК до сих пор не начала работу, а депутатов из оппозиционных политических сил в ее состав так и не включили, хотя обещали это сделать и в первую очередь расследовать именно срыв этой спецоперации. Теперь нужно снова начинать борьбу за правду", - резюмировал Костенко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев", назвав идею такой операции "идеей других стран".

Он отметил, что в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных вагнеровцев. "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал президент.

Глава государства добавил, что Лукашенко сказал ему, что "не подведет" и "разберется". "Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло им это был последний наш разговор", - отметил Зеленский.

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.