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14:33 25.06.2021

Венедиктова: психологическая работа с людьми, совершающими насилие в семье, поможет искоренить это позорное явление

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Венедиктова: психологическая работа с людьми, совершающими насилие в семье, поможет искоренить это позорное явление

Открытие в Донецкой области Консультативного центра коррекционных программ для людей, совершающих насилие в семье, поможет не допустить повторения случаев семейного насилия, а в будущем искоренить это явление, считает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В сообщении Офиса генпрокурора отмечается, что в ходе рабочей поездки на Донбасс Венедиктова приняла участие в открытии в Константиновке Донецкой области Консультативного центра по внедрению коррекционных программ для людей, совершающих домашнее насилие.

По информации Офиса генпрокурора, Константиновка стала одним из 15 городов-участников программы "Города, свободные от домашнего насилия", создание специализированной службы такого формата проходило при сотрудничестве с Фондом ООН в сфере народонаселения в Украине (UNFPA).

"Консультативный центр для работы с обидчиками создали в помещении Константиновского отдела №2 Краматорского районного управления полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области. Здесь функционирует специально оборудованный кабинет для работы психологов с теми, кто совершает насилие в семье", - говорится в сообщении ведомства.

Ссылаясь на слова генпрокурора, в ведомстве подчеркивают, что в 2021 году противодействие уголовным правонарушением, связанным с домашним насилием, определено приоритетом работы органов прокуратуры. В то же время, как подчеркивается в сообщении, важными шагами на пути к преодолению этой проблемы является не только привлечения обидчиков к ответственности, но и работа, направленная на их исправление.

"Люди, совершающие домашнее насилие, не всегда осознают собственное противоправное поведение и не могут реально оценить негативные последствия для своей семьи. И здесь важно помочь обидчикам понять общественную опасность их действий и сформировать у них новую, неагрессивную психологическую модель поведения в личных отношениях. Поэтому открытие сегодня Консультативного центра по внедрению соответствующих программ для таких лиц является важным шагом для искоренения этого позорного явления и налаживания позитивного психологического климата в семьях", - отметила генпрокурор.

По информации Офиса генпрокурора, задачей центра будет, в частности, противодействие повторному домашнему насилию.

В ведомстве уточняют, что это первое учреждение такого формата в Донецкой области. С коррекционными программами для людей, совершающих насилие в семье, будут работать 53 специалиста-психолога. Работа психологов будет координироваться с правоохранительными и судебными органами.

Также генпрокурор сообщила, что планируется введение специализации прокуроров по осуществлению процессуального руководства по уголовным производствам этой категории.

В Офисе генпрокурора информируют, что в Донецкой области Венедиктова проведет совещание с руководителями областных прокуратур по противодействию посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность государства.

"Будет обсуждаться состояние противодействия преступности в регионах и расследования уголовных преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта или связанных с вооруженной агрессией", - говорится в сообщении.

Теги: #насилие #борьба #венедиктова
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