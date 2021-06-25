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14:18 25.06.2021

Большинство получивших отравление в харьковском ресторане выписаны из больниц

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Большинство получивших отравление в харьковском ресторане выписаны из больниц

По состоянию на пятницу, 25 июня, в медучреждениях продолжают лечение 24 человека, получивших пищевое отравление в харьковском ресторане "Якитория".

"В учреждениях здравоохранения... продолжают лечение 24 больных, в т.ч. 2 детей; 4 больных лечатся амбулаторно. Продолжается выписка больных", - сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра.

Всего, по данным учреждения, было зарегистрировано 90 случаев пищевого отравления, в т.ч. 19 - у детей.

Как сообщалось, 17 июня в Харькове была зафиксирована вспышка кишечных инфекций. Опрос больных при госпитализации свидетельствует, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд (преимущественно суши) в заведении общественного питания ООО "Ресторация №1" (рестораны "Якитория", "Мафия").

По факту отравления людей было открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

23 августа в Харьковском областном лабораторном центре сообщили, что вероятной причиной возникновения вспышки кишечных инфекций были некачественные суши.

Теги: #отравление #харьков
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