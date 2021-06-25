Дополнительная сессия ВНО стартует 29 июня

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине стартует 29 июня.

"Во вторник, 29 июня, тестированием по химии начинается дополнительная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года. Она будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических правил", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Отмечается, что дополнительная сессия ВНО будет проходить по следующему графику: 29 июня - химия; 1 июля - английский язык; 2 июля - немецкий язык; 5 июля - в испанский язык; 6 июля - французский язык; 7 июля - математика, математика (задания уровня стандарта); 8 июля - физика; 9 июля - украинский язык, украинский язык и литература; 12 июля - история Украины; 13 июля - биология; 14 июля - география.

Результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены до 23 июля.