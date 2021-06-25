ГСЧС предупреждает украинцев о сильных ливнях, грозах и шквальном ветре на выходных

В ближайшие двое суток погода в Украине существенно изменится, вследствие чего в большинстве регионов страны ожидаются опасные метеорологические явления, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в пятницу.

"По информации Укргидрометцентра, 26 июня в западных, днем северных и южных областях, а 27 июня в Украине грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Днем 26 июня в западных, 27 июня в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни", - говорится в сообщении.