Большинство граждан высоко оценивают реализацию основных принципов Конституции Украины - опрос

Большинство граждан Украины высоко оценивают реализацию конституционных принципов суверенности, независимости и демократичности государства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова накануне Дня Конституции.

"Согласно результатам опроса, 67% респондентов считают, что Украина действительно является суверенным государством (отрицательный ответ дали 26%), независимым государством называют ее 56% респондентов (не считают независимым - 39,5%). 60% опрошенных придерживаются мнения, что Украина является демократическим государством (отрицательный ответ дали 33%)", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в пятницу.

При этом социальным государством Украину считает 41% время, в то время как тех, кто таковой её не считает, 45% опрошенных. Реже всего граждане Украины признают её правовым государством – 36% при 52% негативных ответов.

Отмечается, что если суверенным государством Украину считают большинство жителей всех регионов - от 83% на западе страны до 50% - на востоке, то независимой - большинство жителей только западного и центрального регионов (80% и 58% соответственно), тогда как большинство жителей южного и восточного регионов (58% и 56% соответственно) ее таковой не считают. По всем указанным показателям лучше оценивается реализация конституционных принципов жителями западного региона, хуже всего - жителями восточного и южного регионов. Чем моложе респонденты, тем лучше они оценивают реализацию конституционных принципов.

Респондентов также попросили оценить, насколько соблюдались в Украине в течение последнего года права человека и гражданина, по 5-балльной шкале, где оценка "1" означала "очень плохо", а "5" – "очень хорошо".

Лучше всего граждане оценивали соблюдение в Украине таких прав и конституционных принципов, как право на свободу передвижения, на жизнь, на свободу слова, мысли, совести и религии, свободу выражения мнения, свободу мирных собраний и свободу ассоциации с другими, права на образование, на гарантию прав и свобод без дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или других обстоятельств, права на защиту детей и подростков, недопустимость пыток и пребывания человека в рабстве. Соблюдение этих прав и принципов оценивается в диапазоне от 3,5 до 3,7 балла.

Хуже всего оценивалось соблюдение таких прав и принципов, как право на справедливый, открытый и независимый суд, презумпции невиновности в уголовном праве, права на социальную и медицинскую помощь, на социальное обеспечение, на труд и справедливое вознаграждение – в диапазоне от 2,6 до 2,9 баллов.

По сравнению с 2006 и 2011 годами, когда проводились аналогичные опросы, улучшилась оценка соблюдения прав на защиту детей и подростков, на здравоохранение, на образование, на труд и справедливое вознаграждение, на социальное обеспечение, на социальную и медицинскую помощь. По сравнению с предыдущими годами оценки гражданами соблюдения ни одного из прав не снизились на статистически значимом уровне.

Жителей западного региона оценивают соблюдение большинства прав выше, чем жители других регионов. Чем моложе респонденты, тем выше они оценивают соблюдение всех конституционных прав в Украине.

Исследование проведено в период с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.