Аэропорт "Борисполь" в партнерстве с Visa открыл коридор для ускоренного обслуживания пассажиров

Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) в партнерстве с платежной системой Visa запустили в терминале D обновленный коридор для ускоренного обслуживания пассажиров.

Как отмечается в сообщении аэропорта, коридор Fast Track с элементами визуальной навигации и автоматизированной системой валидации обеспечит комфортные путешествия для держателей премиальных карт Visa.

Коридор оснащен элементами современной визуальной навигации и автоматизированной системой валидации, разработанными с учетом особенностей передвижения пассажиров в аэропорту и сценариев их прохождения через пункты контроля.

Бесплатно воспользоваться коридором смогут держатели премиальных карт Visa Signature, Visa Infinite и Visa Platinum Business.