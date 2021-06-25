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13:30 25.06.2021

Аэропорт "Борисполь" в партнерстве с Visa открыл коридор для ускоренного обслуживания пассажиров

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Аэропорт "Борисполь" в партнерстве с Visa открыл коридор для ускоренного обслуживания пассажиров

Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) в партнерстве с платежной системой Visa запустили в терминале D обновленный коридор для ускоренного обслуживания пассажиров.

Как отмечается в сообщении аэропорта, коридор Fast Track с элементами визуальной навигации и автоматизированной системой валидации обеспечит комфортные путешествия для держателей премиальных карт Visa.

Коридор оснащен элементами современной визуальной навигации и автоматизированной системой валидации, разработанными с учетом особенностей передвижения пассажиров в аэропорту и сценариев их прохождения через пункты контроля.

Бесплатно воспользоваться коридором смогут держатели премиальных карт Visa Signature, Visa Infinite и Visa Platinum Business.

Теги: #борисполь #терминал_д #visa
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