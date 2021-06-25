В Третьей Черкасской больнице в рамках "Большого строительства" открылось "экстренное" отделение

В Третьей городской больнице Черкасс открылась первая очередь отделения экстренной помощи, которое реконструируется по программе президента Владимира Зеленского "Большое Строительство", сообщает Черкасская областная госадминистрация.

"Это шаг вперед в качестве диагностики и лечения наших пациентов. Это отделение — только первая очередь. Впереди — завершить вторую. Планируем это сделать до конца года. В отделении будем проводить круглосуточный прием: оказывать неотложную помощь, диагностировать и, с оглядкой на окончательный диагноз, переводить пациентов в профильное отделение", — цитируются в сообщении слова главврача больницы Александра Федорчука.

На реконструкцию приемного отделения больницы было направлено 28,4 млн грн из государственного и местного бюджетов.

Помимо проведенной реконструкции, отделение укомплектовали новым современным оборудованием. В частности, аппаратом УЗИ, компьютерным томографом, электрокардиографом, дефибриллятором, мониторами пациента и т.п.

Все это, как подчеркивают в ОГА, позволит оказывать медицинские услуги европейского уровня и спасать жизни людей.

"Если власть на разных уровнях объединяет усилия, то имеем результат. Теперь здесь есть все, что нужно для качественной помощи и наискорейшего обследования. Вторая очередь на выходе", — отметил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

На днях заместитель главы Офиса Президента, координатор программы «Большое Строительство» Кирилл Тимошенко сообщил также о запуске общенациональной программы "Здоровая Украина". Среди прочего она предусматривает полные медицинские обследования каждые два года для лиц 55+, а также создание по всей Украине тысяч "активных парков" и современных спортплощадок со свободным доступом для каждого.