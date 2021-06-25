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13:35 25.06.2021

House of Europe открыла мобильный павильон в Николаеве

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House of Europe открыла мобильный павильон в Николаеве

В рамках программы House of Europe, финансируемой Европейским Союзом, в Николаеве начал работу мобильный павильон, рассказал в ходе пресс-конференции в пятницу глава программы Кристиан Димер.

По его словам, мобильный павильон - передвижное "представительство" House of Europe, путешествующее по украинским городам, которое на несколько недель становится магнитом для местных жителей. Павильон посетит города, которым не хватает культурной инфраструктуры, но достаточно потенциала общества.

Павильон - это не только современная архитектурная конструкция, но и инфопоинт, площадка для событий, магнит для креативных местных жителей и гостей города. "Здесь будут проходить разнообразные воркшопы, лекции, презентации и кинопоказы. Кроме того, пройдет два концерта на открытии и закрытии павильона", - анонсировала представитель House of Europe Ольга Кучмагра.

Павильон открыт при финансовой поддержке Европейского Союза, а также при участии творческой платформы MY ART. Проект создан молодыми украинскими архитекторами Иваном Протасовым, Яной Бучачской, Дмитрием Михеевым и Тарасом Бараном.

По словам Дмитрия Михеева, конструкция занимает 180 квадратных метров. "Это современное здание с двумя амфитеатрами. Павильон адаптируется к архитектуре города, он - как конструктор лего из 4 деталей, его можно собрать 6 способами. Новые проекты, в которых нестандартные конструкции, которые еще не делали в Украине, - это всегда вызов, это всегда интересно. Мы очень довольны, что нам удалось реализовать его", - отметил он.

House of Europe - программа, финансируемая Европейским Союзом, созданная с целью поддержки профессионального и творческого обмена между Украиной и коллегами в странах ЕС. Программа фокусируется на культуре и креативном секторе, образовании, медицине, социальном предпринимательстве, медиа и работе с молодежью.

Теги: #николаев #house_of_europe #павильон
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