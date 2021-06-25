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13:11 25.06.2021

В ремонте трассы на Борисполь задействованы 250 дорожников и 170 единиц спецтехники

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В ремонте трассы на Борисполь задействованы 250 дорожников и 170 единиц спецтехники

Дорогу между Киевом и Борисполем планируют полностью восстановить ​​до конца лета, сообщается на официальной Facebook-странице президентской программы "Большое Строительство".

Ремонт 17 км участка трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский, соединяющей столицу с Борисполем и одноименным международным аэропортом, уже стартовал. Из-за большой нагрузки трасса была значительно повреждена, поэтому ее включили в президентскую программу Владимира Зеленского "Большое Строительство".

В работах задействованы 250 дорожников и 170 единиц спецтехники. Среди прочего, на трассе впервые применили технологию геодезического сопровождения с помощью дорожного сканера Trimble MX2. Профиль дороги полностью оцифровали, создав 3D-макет для более четкого планирования работ.

Сейчас на правом проезде трассы фрезеруют изношенное дорожное покрытие и демонтируют старые барьерные ограждения. Движение автотранспорта пустили четырьмя полосами смежного проезда.

На трассе круглосуточно работают шесть асфальтоукладчиков в паре с современным перегрузчиком VÖGELE PowerFeeder MT 3000-2. По расчетам, на покрытие всего участка уйдет почти 90 тыс. тонн асфальтобетонных смесей.

В ходе ремонта на трассе Киев - Борисполь полностью заменят покрытие, установят новые знаки и барьеры, отремонтируют дорожные остановки и подземные переходы, укрепят откосы и обочины, отремонтируют путепроводы и переоборудуют опоры освещения и метеостанций.

Также проект предусматривает установку систем весового контроля с обоих направлений трассы и интеллектуальной автоматизированной системы управления дорожным движением. На информационных табло, расположенных над трассой, будут давать информацию о температуре, трафике, максимально разрешенной скорости и состоянии дорожного покрытия.

Всего в течение года по программе президента Владимира Зеленского "Большое Строительство" планируют построить и отремонтировать 6 500 км дорог и 150 мостов.

Теги: #борисполь #большое_строительство
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