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12:45 25.06.2021

В Украине пройдут грозовые дожди, жара немного спадет

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В Украине пройдут грозовые дожди, жара немного спадет

В ближайшие сутки в Украине сохранится жаркая погода, в западных областях – холодный атмосферный фронт и понижение температуры, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 26 июня, ночью в западных, а днем и в северных, центральных областях кратковременные грозовые дожди. Местами град и шквалы 15-20 м/с.

Днем на западе страны местами сильные ливни.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 18-23°, днем 31-36°, на западе страны 23-28°.

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, возможны шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 32-34°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 26 июня была зафиксирована в 1939 году и составила 32,2°, самая низкая ночью - 7,2° в 1949 году.

В воскресенье, 27 июня, ночью на Правобережье, днём в большинстве областей кратковременные дожди, грозы. Днём в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, в восточной части юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 16-21°, в западных областях 12-17°. Днём 24-29°, на востоке до 32°.

В Киеве в воскресенье ночью местами кратковременный дождь, днем грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 26-28°.

Температура воды в Черном и Азовском морях 25 июня составила 20-26°, в Днепре в пределах Киева 24°.

Теги: #погода #прогноз
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