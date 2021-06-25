Новые велодорожки появятся в Киеве в этом году - Кличко

До конца текущего года в украинской столице будут обустроены новые велодорожки, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщает пресс-служба Кличко в пятницу, обустройство велодорожек планируется на тех улицах, на которых сейчас проходит дорожный ремонт.

"Мы продолжаем обустраивать в городе новые велодорожки… Начали обустройство двусторонней велодорожки на улице Милославской. Такие же работы ведутся на улицах Борщаговской, Чернобыльской, Гарматной и на проспекте Степана Бандеры. На днях дорожники начнут масштабную реконструкцию улицы Андреевской, где тоже обустроят двустороннюю велополосу", - сообщил Кличко.

Он добавил, что на столичной улице Маршала Рыбалко уже успешно обустроили две велополосы - протяженностью 1,5 км в обоих направлениях.