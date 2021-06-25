События

11:51 25.06.2021

В Раде зарегистрировали законопроект об основах правотворческой деятельности

1 мин читать
В Раде зарегистрировали законопроект об основах правотворческой деятельности

Урегулировать основы правотворческой деятельности в Украине предлагает группа народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Как сообщает сайт парламента, соответствующий законопроект "Об основах правотворческой деятельности" был зарегистрирован в Раде в пятницу под №5707.

Его инициаторами являются более сотни нардепов, среди которых, в частности, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-спикеры Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк, и другие депутаты из фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, в апреле вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил о том, что в Раде собираются зарегистрировать законопроект об основах правотворческой деятельности.

Он подчеркнул, что "парламент должен получить новые обязательные правила, связанные с правотворческой деятельностью", и в результате иметь единый законодательно урегулированный подход к правотворческой деятельности и систематизации законодательства.

Теги: #законопроект #деятельность #право
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:33 25.06.2021
Конгрессмены США внесли законопроект о повышении осведомленности американцев о киберугрозах

Конгрессмены США внесли законопроект о повышении осведомленности американцев о киберугрозах

12:44 23.06.2021
Нардепы предлагают прекратить дипломатические отношения с Беларусью

Нардепы предлагают прекратить дипломатические отношения с Беларусью

10:58 23.06.2021
Понятие "политико-правовое решение" предлагают ввести в законодательство для возвращения удерживаемых в РФ, Крыму и на Донбассе украинцев

Понятие "политико-правовое решение" предлагают ввести в законодательство для возвращения удерживаемых в РФ, Крыму и на Донбассе украинцев

19:54 17.06.2021
Профильный комитет ВР рекомендовал принять необходимый по программе с МВФ "банковский" законопроект

Профильный комитет ВР рекомендовал принять необходимый по программе с МВФ "банковский" законопроект

16:06 17.06.2021
Рада приняла за основу закон о paperless

Рада приняла за основу закон о paperless

15:16 17.06.2021
Нардепы предлагают обложить налогом "сверхприбыль" экспортеров

Нардепы предлагают обложить налогом "сверхприбыль" экспортеров

18:40 16.06.2021
Вместо четких правил против влияния олигархов на государство власть пытается назначать олигархами неугодных - Княжицкий

Вместо четких правил против влияния олигархов на государство власть пытается назначать олигархами неугодных - Княжицкий

15:54 16.06.2021
ЕБА призвала Раду отклонить "ресурсный " законопроект №5600

ЕБА призвала Раду отклонить "ресурсный " законопроект №5600

14:07 16.06.2021
ЕБА призывает доработать законопроект о криминализации товарной контрабанды

ЕБА призывает доработать законопроект о криминализации товарной контрабанды

19:27 14.06.2021
Комитет Рады по нацбезопасности в среду рассмотрит законопроект об изменениях в закон об СБУ - Безуглая

Комитет Рады по нацбезопасности в среду рассмотрит законопроект об изменениях в закон об СБУ - Безуглая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Апелляционный суд взял под стражу экс-министра Рудьковского, подозреваемого в похищении руководителя компании "Нафтогазвыдобування"

Разумков заявил, что олигархи не пробуют влиять на него, а на депутатов их воздействие уменьшилось

Разумков заявил, что не собирается подавать в отставку

На станции Киевского метро "Майдан Независимости" на рельсы упал пассажир

В Украине за сутки зафиксировано 876 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 405 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Германия разрешает въезд в страну из Украины для полностью вакцинированных от COVID-19 лиц с 25 июня

Ношение масок в помещениях вновь стало обязательным из-за роста случаев COVID-19 в Израиле

Апелляционный суд взял под стражу экс-министра Рудьковского, подозреваемого в похищении руководителя компании "Нафтогазвыдобування"

Кулеба поблагодарил Евросовет за позицию относительно России

Разумков о заявлении Зеленского по делу "вагнеровцев": Парламентская ВСК будет заниматься вопросами своего ведения

Разумков: предложения об отставке Авакова не поступали

Разумков заявил, что олигархи не пробуют влиять на него, а на депутатов их воздействие уменьшилось

Разумков заявил, что не собирается подавать в отставку

Карантин ввели в ряде районов Сиднея из-за вспышки COVID-19

Решение о проходе британского эсминца Defender вблизи Крыма принял Джонсон - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА