В Раде зарегистрировали законопроект об основах правотворческой деятельности

Урегулировать основы правотворческой деятельности в Украине предлагает группа народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Как сообщает сайт парламента, соответствующий законопроект "Об основах правотворческой деятельности" был зарегистрирован в Раде в пятницу под №5707.

Его инициаторами являются более сотни нардепов, среди которых, в частности, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-спикеры Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк, и другие депутаты из фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, в апреле вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил о том, что в Раде собираются зарегистрировать законопроект об основах правотворческой деятельности.

Он подчеркнул, что "парламент должен получить новые обязательные правила, связанные с правотворческой деятельностью", и в результате иметь единый законодательно урегулированный подход к правотворческой деятельности и систематизации законодательства.