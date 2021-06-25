Разумков о заявлении Зеленского по делу "вагнеровцев": Парламентская ВСК будет заниматься вопросами своего ведения

Временная следственная комиссия Верховной Рады (ВСК) по расследованию действий чиновников и политиков против суверенитета Украины будет заниматься всеми вопросами своего ведения, включая расследование по делу о вероятном срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера, сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Что я услышал в интервью президента, то он сказал, что общался с господином Лукашенко. Я думаю, что нужно спросить, когда происходило это общение - до того, как они были задержаны, или после того. Из интервью это не совсем понятно. Касательно ВСК (о расследовании действий чиновников и политиков против суверенитета Украины - ИФ), то она будет заниматься всеми вопросами из того перечня, связанного с деятельностью комиссии. Я влиять на нее не буду, я стараюсь не вмешиваться в работу ВСК, там есть представители все фракций и групп. Надеюсь, ее работа будет непредвзятой", - сказал Разумков на итоговой пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос, будет ли профильная ВСК Рады заниматься действиями президента в отношении дела "вагнеровцов", о которых он заявил в своем интервью накануне.

Как сообщалось, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК "Вагнера", в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси как спланированную дезинформацию. В СБУ также опровергли свою причастность к истории.

Позже лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявил, что санкционировал проведение операции украинских спецслужб по задержанию бойцов, так называемой, частной военной компании "Вагнера" в бытность верховным главнокомандующим в 2018 году.

Как сообщалось, украинский парламент 19 мая 2021 года создал ВСК по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, однако оппозиционные фракции "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" не дали в нее своих представителей. В частности, "Голос" и "Европейская солидарность" настаивали на создании ВСК, которая должна расследовать исключительно "дело вагнеровцев".

В интервью Наталье Мосейчук на телеканале "1+1" президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев", назвав идею такой операции "идеей других стран".