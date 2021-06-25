События

11:06 25.06.2021

Разумков: предложения об отставке Авакова не поступали

1 мин читать
Разумков: предложения об отставке Авакова не поступали

Инициатив по отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова не поступало ни от него самого, ни от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Что касается отставок – насколько я помню, от него (Авакова – ИФ) таких предложений или обращений не поступало, как и от премьер-министра Украины", - сказал Разумков на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

При этом он подчеркнул, что Министерство внутренних дел Украины демонстрирует достаточную эффективность работы.

"Если мы с вами говорим о деятельности Министерства внутренних дел, я считаю, что сегодня оно достаточно эффективно выполняет свои функции. Я понимаю, что сейчас мы можем найти много кейсов, которые будут негативно восприниматься в журналистском обществе, и в целом в обществе. Но если мы посмотрим и на работу полиции, и на работу Национальной гвардии, на обеспечение порядка и во время периода пандемии, то они демонстрировали достаточно неплохую эффективность. Поэтому деятельность Арсена Борисовича я оцениваю достаточно положительно", - рассказал Разумков.

"Будет ли кто-то отправлен в отставку во время летних каникул? Ну если будет созываться внеочередная сессия, то теоретически это возможно, практически – не знаю, таких инициатив пока не поступало", - добавил он.

Теги: #разумков #мвд #аваков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:55 25.06.2021
Разумков: в проведении досрочных президентских выборов нет смысла

Разумков: в проведении досрочных президентских выборов нет смысла

11:50 25.06.2021
Разумков о заявлении Зеленского по делу "вагнеровцев": Парламентская ВСК будет заниматься вопросами своего ведения

Разумков о заявлении Зеленского по делу "вагнеровцев": Парламентская ВСК будет заниматься вопросами своего ведения

11:14 25.06.2021
Разумков считает себя членом команды президента Украины

Разумков считает себя членом команды президента Украины

11:01 25.06.2021
Разумков заявил, что олигархи не пробуют влиять на него, а на депутатов их воздействие уменьшилось

Разумков заявил, что олигархи не пробуют влиять на него, а на депутатов их воздействие уменьшилось

10:51 25.06.2021
Разумков заявил, что не собирается подавать в отставку

Разумков заявил, что не собирается подавать в отставку

10:47 25.06.2021
Разумков не видит необходимости изменений в Конституции в части формы правления

Разумков не видит необходимости изменений в Конституции в части формы правления

20:31 23.06.2021
Украину и Грузию объединяют похожие вызовы и общее европейское и евроатлантическое будущее – Разумков

Украину и Грузию объединяют похожие вызовы и общее европейское и евроатлантическое будущее – Разумков

13:51 23.06.2021
Разумков даст пресс-конференцию 25 июня

Разумков даст пресс-конференцию 25 июня

13:41 23.06.2021
Замглавы МВД: слухи об отставке Авакова распространяются с момента назначения, мы на них не реагируем

Замглавы МВД: слухи об отставке Авакова распространяются с момента назначения, мы на них не реагируем

12:54 23.06.2021
Посредством Telegram распространяются наркотики, руководство компании не сотрудничает с полицией – замглавы МВД

Посредством Telegram распространяются наркотики, руководство компании не сотрудничает с полицией – замглавы МВД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Апелляционный суд взял под стражу экс-министра Рудьковского, подозреваемого в похищении руководителя компании "Нафтогазвыдобування"

Разумков заявил, что олигархи не пробуют влиять на него, а на депутатов их воздействие уменьшилось

Разумков заявил, что не собирается подавать в отставку

На станции Киевского метро "Майдан Независимости" на рельсы упал пассажир

В Украине за сутки зафиксировано 876 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 405 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Германия разрешает въезд в страну из Украины для полностью вакцинированных от COVID-19 лиц с 25 июня

Ношение масок в помещениях вновь стало обязательным из-за роста случаев COVID-19 в Израиле

Апелляционный суд взял под стражу экс-министра Рудьковского, подозреваемого в похищении руководителя компании "Нафтогазвыдобування"

Кулеба поблагодарил Евросовет за позицию относительно России

В Раде зарегистрировали законопроект об основах правотворческой деятельности

Карантин ввели в ряде районов Сиднея из-за вспышки COVID-19

Решение о проходе британского эсминца Defender вблизи Крыма принял Джонсон - СМИ

Белорусский оппозиционер Протасевич переведен под домашний арест

В Киеве возобновилось движение на синей ветке метрополитена

"Евросолидарность" отрицает обвинения Зеленского в адрес Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА