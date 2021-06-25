Разумков: предложения об отставке Авакова не поступали

Инициатив по отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова не поступало ни от него самого, ни от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Что касается отставок – насколько я помню, от него (Авакова – ИФ) таких предложений или обращений не поступало, как и от премьер-министра Украины", - сказал Разумков на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

При этом он подчеркнул, что Министерство внутренних дел Украины демонстрирует достаточную эффективность работы.

"Если мы с вами говорим о деятельности Министерства внутренних дел, я считаю, что сегодня оно достаточно эффективно выполняет свои функции. Я понимаю, что сейчас мы можем найти много кейсов, которые будут негативно восприниматься в журналистском обществе, и в целом в обществе. Но если мы посмотрим и на работу полиции, и на работу Национальной гвардии, на обеспечение порядка и во время периода пандемии, то они демонстрировали достаточно неплохую эффективность. Поэтому деятельность Арсена Борисовича я оцениваю достаточно положительно", - рассказал Разумков.

"Будет ли кто-то отправлен в отставку во время летних каникул? Ну если будет созываться внеочередная сессия, то теоретически это возможно, практически – не знаю, таких инициатив пока не поступало", - добавил он.