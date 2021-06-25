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11:01 25.06.2021

Разумков заявил, что олигархи не пробуют влиять на него, а на депутатов их воздействие уменьшилось

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Разумков заявил, что олигархи не пробуют влиять на него, а на депутатов их воздействие уменьшилось

Влияние представителей большого бизнеса на народных депутатов девятого созыва Верховной Рады является объективно намного меньшим, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Сегодня это влияние намного меньше, чем это было раньше, объективно. Мне, наверное, не совсем корректно на 100% говорить, потому что я тут не работал, но объективно... влияние на народных депутатов, на большую политику представителей большого бизнеса намного меньше", - сказал спикер на итоговой пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, пробовали ли олигархи или их представители влиять на него как на председателя Верховной Рады, Разумков сказал: "На меня, к счастью, нет. Даже не приходили и не предлагали. Это действительно правда. Наверное, потому что знают о моей позиции. Зачем приходить и задавать вопросы, на которые ты знаешь ответы? И надеюсь, приходить и не будут".

Теги: #разумков #олигархи
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